Car-Wrap / Оклейка автомобиля
Автомобильная пленка – наиболее эффективный способ преобразить внешний вид транспортного средства. По сравнению с другими способами внешнего стайлина, в большинстве случаев, оклейка оказывается выгоднее и быстрее, а также имеет возможность безопасного удаления с поверхности авто. При необходимости покрытие можно демонтировать без каких-либо последствий для лакокрасочного покрытия кузова. Опыт и знания накопленные в результате многолетней работы позволяют нам добиваться максимальных результатов и выполнять такие сложные работы как оклейка хромом или оклейка автомобиля с проемами.
Автомобиль это не только марка, модель и ходовые качества, но также и его внешний вид, который может стать продолжением внутреннего мира владельца. Возможности автомобильной виниловой пленки дают большой простор для самовыражения и позволяют превратить авто в нечто большее чем просто средство передвижения.
Цветная пленка
Подбор готовых вариантов по каталогам известных мировых производителей. Можно остановить свой выбор на популярных, признанных цветах, или же предоставить волю своим фантазиям и поэкспериментировать с другими интересными оттенками. Ассортимент огромен: матовые, глянцевые, сатиновые, металлик, текстурные, хромированные...
Индивидуальный дизайн
Разработка персонального дизайна - способ создать оформление автомобиля, аналогов которому нет в мире. Современные графические технологии позволяют перенести изображение на машину с высокой степенью точности и детализации. Также есть небольшой выбор среди материалов: матовая, глянцевая, цвет металлик или простой колор. В итоге можно достичь оригинальных и очень интересных результатов.
Защитная пленка
Защитная оклейка - хорошая возможность защитить лакокрасочное покрытие от сколов, царапин и прочих мелких повреждений. Для люксовых автомобилей применяются топовые полиуретановые материалы с высоким уровнем блеска и стойкости к повреждениям.
Используются пленки мировых производителей, проверенные в отечественных климатических и эксплуатационных условиях.
Опыт работы в сфере оклейки более 10 лет, преимущественно с автомобилями бизнес и премиум класса.
Срок эксплуатации пленок составляет от 3 до 10 лет.
На все услуги предоставляется гарантия 1 год.
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