Car-Wrap / Оклейка автомобиля

Автомобильная пленка – наиболее эффективный способ преобразить внешний вид транспортного средства. По сравнению с другими способами внешнего стайлина, в большинстве случаев, оклейка оказывается выгоднее и быстрее, а также имеет возможность безопасного удаления с поверхности авто. При необходимости покрытие можно демонтировать без каких-либо последствий для лакокрасочного покрытия кузова. Опыт и знания накопленные в результате многолетней работы позволяют нам добиваться максимальных результатов и выполнять такие сложные работы как оклейка хромом или оклейка автомобиля с проемами.